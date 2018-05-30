В Барнауле откроют выставку Любови Норгелене о Крыме и Алтае

13 июня галерея "Бандероль" открывает выставку искусствоведа и художника Любови Норгелене "Алтай-Крым-Алтай".

Любовь Норгелене в ее постоянных путешествиях привлекают только те места планеты, где сохранились остатки древних цивилизаций. А Крым и Алтай – настоящий кладезь и для художника, и для туристов. В путешествиях по древним землям Крыма и Алтая написано множество этюдов с древними тропами, старинными крепостями, пещерными городами и морем со всеми его оттенками.



Любовь признается, что путешествие в Крым было незабываемым. Особенно древняя крепость Чуфут-Кале, поражающая крепостными стенами, пещерными лабиринтами, древними пещерными храмами, но не на земле, а на горных плато. Заворожило плато Мангуп высоко в горах с остатками средневекового города -крепости, древней столицей княжества Феодоро.

"И Укок на Алтае, и Феодоро в Крыму открыли для меня новые видения, - говорит Норгелене. - Жаль, что кисть художника не может полноценно отразить эти удивительные природные явления…".

В экспозиции представлены акварели и живопись, созданные в 2017 - 2018 годах в горах и на морях.

Выставка откроется в 17:00.

