​В Барнауле откроют выставку полотен Ван Гога в технике жикле

С 11 апреля в художественном музее начнет работу выставка "Ван Гог. Симфония цвета". Это несколько десятков полотен-репродукций в технике жикле.

Ван Гог безумно популярен. Его жизнь обросла легендами, а смерть превратилась в настоящую загадку. Он один из немногих художников, для которых творчество стало не средством заработка, а попыткой спасти свою измученную душу. Даже если не знать ничего о биографии художника, его картины восхитят. Они обладают невероятной силой, которую нельзя не почувствовать.

В экспозиции музея представят высокоточные репродукции полотен Ван Гога. Техника "жикле" - это эксклюзивный цифровой принт шедевров живописи и фотографий, выполненный в технике струйной печати по холсту.

Жикле обеспечивает наилучшую достоверность цветопередачи по сравнению со всеми известными методами воспроизведения картин и фото. Высокотехнологичное оборудование способно воспроизвести 16 миллионов цветов. Как правило, количество копий в этой технике ограничено 50 экземплярами, так что многие коллекционируют жикле-картины наряду с оригиналами.

Сначала специалисты получают разрешение у музеев на печать репродукций. Затем печатают "пробник". Если он удаётся, то копии делают на высококачественном холсте.

После этого наступает долгий период проверки. Этот этап самый трудный, он требует максимальной концентрации, зоркости и знания оригиналов. Специалисты проверяют все мельчайшие детали, вплоть до того, нужного ли размера были капли краски, используемые при печати.

Последний этап - создание рельефа - с помощью особых средств мастера воссоздают оригинальную фактуру полотен художника, так что на получившихся картинах все в точности как в оригинале вплоть до мельчайшего кракелюра.