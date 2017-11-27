В Барнауле показали эскиз спектакля Cash по пьесе Александра Липовского

На малой сцене МТА показали эскиз спектакля Cash по пьесе молодого новосибирского актера и драматурга Александра Липовского. Он же стал режиссером.

Пьеса начинается так: "Эта история произошла в далёком семидесятом году, в штате Иллинойс. Я был молод, горяч и беспечен, мною крутили рок-н-ролл, наркотики и сладострастные девушки хиппи, желающие заниматься любовью, а не войной. В гараже моего отца стоял новенький Додж Челленджер, на котором я собирался уехать Калифорнию и открыть там одноимённый отель, но моим планам не суждено было свершиться… О Господи! Что я несу? Остановите меня кто-нибудь! Конечно, не суждено!..."



Интересные истории не обязательно случаются в Иллинойсе. И герои вовсе не обязательно должны ездить на Додж Челленджер. История, которую рассказывает Александр Липовской, произошла в Новосибирске. Или в любом другом городе, где улица Советская пересекается с проспектом Ленина. Впрочем, Додж Челленджер тут все же фигурирует.

Пьеса рассказывает о 20-летних ребятах, которые хотят достать денег друзьям на свадьбу. У ребят за плечами "большое" криминальное прошлое - например, однажды они стащили грязные бахилы из больницы, постирали и сдали туда же как новые. Все остальные их "преступления" были столь же нелепыми. Теперь они придумывают новый способ снять банк - ограбить курьера, который развозит контрафактный алкоголь по ближайшим кафешкам.

У официантки из кафешки и ее незадачливого парня тоже есть план на этого курьера. Ведь им совсем нечем платить за квартиру. Есть планы и у двух полицейских, которые в этот день решили провести рейд по контрафакту. Но еще больше планов - у самого курьера. Из всего этого складывается комедия абсолютно дурацких положений, глядя на которые зритель валяется от хохота. По-своему смешон и каждый из 12 героев истории в отдельности.

Специально для Cash автор Александр Липовской и руководитель проекта "Разборки с автором", главреж МТА Денис Малютин придумали жанр "эскиз". С одной стороны, это классическая читка, где актеры выходят на сцену с распечатками пьесы. С другой, эскиз предполагает и сценическое действие и почти полноценную актерскую игру (не считая заглядываний в распечатки). При этом в спектакле нет никакой предметной привязки, так что, например, маски и пистолеты герои изображают руками. От этого, впрочем, становится еще смешнее.

Cash - простой и веселый спектакль для тех, кто порядком устал от классики или сложных постмодернистских изысканий. Те, кто уже посмотрел его, обязательно хотят повторить. Следите за репертуаром театра.

Фото: Виктория Красилова.