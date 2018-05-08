В Барнауле покажут фильм-антидепрессант "Про рок"

Молодежный центр кинематографистов Алтая и кинокомпания "Первое Кино" представят в кинотеатре "Пионер-Синема" фильм "Про рок". Это вдохновляющий фильм-антидепрессант о выборе своего пути, трагикомедия о поколении 30-летних, ироничный блокбастер про мечту и обстоятельства вечно молодых и вечно пьяных.

В 2011 году режиссер Евгений Григорьев собрал на кинопробах экспертов музыкальной индустрии – Владимира Шахрина ("ЧАЙФ"), Сергея Бобунца ("Смысловые Галлюцинации"), Александра Пантыкина ("Урфин Джюс"), Михаила Симакова ("Апрельский марш") и программного директора радиостанции "НАШЕ Радио" Алексея Глазатова.



Из 300 музыкантов эксперты выбрали героев фильма – лидеров молодых групп Cosmic LATTE (Илья Кузьминых), "Сам Себе Джо" (Никита Бобров), "Городок Чекистов" (Слава Солдатов). Следующие три года они прожили под прицелом кинокамер.

"Про рок" – это фильм о выборе, который ставит перед человеком судьба, обстоятельства, мечта или он сам. Три лидера молодых групп идут к своей мечте, по пути сталкиваясь с привычными явлениями: рутиной повседневности, переменами в личной жизни, нехваткой образования и денег, потоками чужих интересов.

На каждой развилке в пути трое героев отвечают на главные вопросы: чего именно я хочу, туда ли я иду. На пути к мечте они встречают любовь, кумиров, муки творчества, безденежье и алкогольные напитки.



"Про рок" - победитель кинофестиваля "Движение-2017", "Окно в Европу" и лауреат других фестивалей. Показ пройдет 16 мая в 19:30. Цена билета 290 рублей. А также 18, 19 и 20 мая в 19:00. Цена билета: 250 рублей.

Фото: www.kinopoisk.ru.