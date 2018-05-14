​В Барнауле покажут фильм Тима Бёртона на оригинальном языке

Языковая школа "Полиглот" продолжает серию бесплатных кинопоказов на иностранных языках. 20 мая можно посмотреть фильм "Большие глаза" Тима Бёртона на английском.

Киноленту покажут в оригинале с субтитрами, а после пройдет обсуждение показа с носителем языка. Модераторами встречи станут Александр Селезнёв и Алистер Митчелл.



Действие фильма происходит в конце 1950-х в Америке, где зародился новый взгляд на искусство. Поп-арт становится поражающим сознание, вызывающим восхищение, тем, что модно и востребовано.

Художник Уолтер Кин представляет миру удивительные работы - картины с изображением детей, у которых огромные глаза. Это то, что жаждала видеть публика. В итоге несметное количество копий печатаются во всевозможных интерпретациях, а Уолтер Кин становится новым королём современного искусства.

Неожиданно на его лавры претендует супруга. Домохозяйка и скромная женщина, Маргарет заявляет, что все картины созданы ею. Но кому поверит мир - возведенному на пьедестал, или той, кто осмелилась переступить через многие барьеры, ради творчества, искусства и правды.



Фильм снят по мотивам книги Маргарет Кин "Большие глаза. Загадочная история Маргарет Кин". Продолжительность - 106 мин. Показ пройдёт в институте повышения квалификации работников образования на пр. Социалистическом, 60. Начало в 17:00. Вход свободный.