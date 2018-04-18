​В Барнауле покажут кукол-героев художественных полотен

В Музейную ночь, 19 мая в 19.00 художественный музей представит масштабный выставочный проект "Куклы в зеркале художественных полотен".

Именитые мастера-кукольники России и ближнего зарубежья (Украина, Эстония) представят свою интерпретацию известных полотен русских, советских, современных российских и зарубежных художников: Ивана Тропинина, Константина Маковского, Ивана Макарова, Павла Чистякова, Николая Богацкого, Федора Сычкова, Валентина Серова, Кристины Робертсон, Геннадия Борунова, Владимира Терещенко, Елены Романовой, Любови Костенко, Владимира Проходы и др.



Постоянные посетители, хорошо знающие коллекцию краевого художественного музея, в образах кукол сразу узнают любимых героев живописных полотен ХIХ - начала ХХI века. В проекте приняли участие кукольники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туапсе, Омска и, конечно, Алтайского края. Всего подано более 40 заявок.