​В Барнауле покажут лучшие российские короткометражные фильмы

С 20 по 22 апреля в художественном музее пройдёт фестивальный показ второго тура Х Всероссийского фестиваля авторских короткометражек "АРТкино".

"АРТкино" — один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри.



Для показа зрителям лучших работ организаторы и профессиональное жюри фестиваля отобрали 16 разноплановых короткометражных фильмов, которые тематически объединены в три программы: "Утро", "День" и "Вечер".

Зрительское голосование определит победителя финального тура, который получит Всероссийскую премию в области короткометражного кино в номинации "Лучший короткометражный фильм года с точки зрения зрителей".

20 апреля (17:00-20:00). Программа "Утро":

«И некуда падать звезде», реж. Игорь Гончаров (30 мин. 36 сек.).

«ПНХ», реж. Илья Аксенов (11 мин. 11 сек.).

«Не для речки», реж. Алиса Хмельницкая (28 мин. 20 сек.).

«Новенький», реж. Мария Сопова (30 мин.).

«Половинки», реж. Байбулат Батуллин (15 мин. 24 сек.).

21 апреля (14:00-17:00). Программа "День":

«Добрый день», реж. Ольга Дибцева (8 мин. 3 сек.).

«Родительская суббота», реж. Наталья Столтидис (14 мин. 36 сек.).

«Души мертвые», реж. Виктор Красовский (28 мин. 31 сек.).

«К сестре моей», реж. Рината Шугайкина (29 мин. 01 сек.).

«Молоко», реж. Дарья Власова (15 мин. 29 сек.).

22 апреля (14:00-17:00). Программа "Вечер":

«#КОГОУБИВАТЬ», реж. Павел Иванов (8 мин. 14 сек.).

«Земля», реж. Максим Шкурин, Ринат Ташимов, Алёна Тремазова (15 мин.51 сек.).

«Потерянный путь», реж. Амир Сальянов (14 мин. 55 сек.).

«Бриллианты для моих муравьев», реж. Карина Виленкина (15 мин. 22 сек.).

«Дирижабль», реж. Мария Вихрова (29 мин. 57 сек.).

«Мать моя женщина», реж. Анастасия Сафронова (25 мин.).

Стоимость входного билета - 30 рублей.