​В Барнауле покажут пластический спектакль по мотивам славяно-арийских вед

В Алтайском государственном институте культуры готовят премьеру пластического спектакля "Сказ о Ясном Соколе". Автором идеи и режиссером выступит доцент института Ольга Вернигора, а роли исполнят солисты ансамбля современного танца "Вереск".

Идеей для создания спектакля стали предания славяно-арийских вед. "В текстах русских сказов заключено множество фактов о реальной прошлой жизни русского народа. "Сказ о Ясном Соколе" - это история простой русской девушки (символа Руси) и воина-защитника, который пробуждается от воздействия злых чар", - говорят в институте.



Спектакль сочетает в себе архаику и современность. Зритель увидит древнюю историю в современной хореографии - некую интерпретацию знаний о почти забытых истоках.

"Пластическая версия "Сказа о Ясном Соколе", затрагивает темы любви и предательства, силы духа, утраты жизненных ценностей и ориентиров, сохранения родовой связи и истинных знаний", - отмечает Ольга Вернигора.

Основной мотив в спектакле - любовь главной героини Настеньки и Ясного Сокола. Препятствия, которые преодолевает Настенька, приводят её к Ясному Соколу и темноволосой красавице, продавшей из-за алчности и жадности свою любовь.

В главных ролях заняты Анастасия Байдукова и Семен Макеев. В спектакле прозвучит музыка известных композиторов и исполнителей на старинных музыкальных инструментах: Сергея Старостина, Вячеслава Морозова, Алексея Архиповского, ансамбля этнической музыки "Даха Браха", а также тибетские мантры.

Место: концертный зал АГИК

Время: 27 февраля, в 18:30

Цена билета: 150 рублей.