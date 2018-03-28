​В Барнауле покажут спектакли-номинанты "Золотой маски"

В сеть "Киномир" покажут спектакли, номинированные на премию "Золотая маска". Это уникальная возможность увидеть на большом экране кинотеатра постановки, собирающие полные залы в столичных театрах. Такую возможность представили Российская Национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" и арт-объединение CoolСonnections. Барнаульским зрителям покажут три спектакля.

Иванов



Бессмертная пьеса А.П. Чехова в постановке модного и неоднозначного режиссера Тимофея Кулябина на сцене Театра Наций. Тонкая и филигранная работа, в которой уникальный актерский ансамбль существует в лучших традициях психологического театра. В главных ролях – Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская. Семь номинаций на премию "Золотая Маска".

24 апреля в 19:00 в кинотеатре "Киномир-Галактика".

Коварство и любовь

Изысканный и эстетически безупречный спектакль Льва Додина, способный убедить даже самого заядлого скептика в том, что романтическая трагедия Шиллера сегодня не устарела. В главных ролях – Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт. Две номинации на премию "Золотая маска".

15 мая в 19:00 в кинотеатре "Киномир-Галактика".

Барабаны в ночи

Взрывной и визуально насыщенный спектакль Юрия Бутусова, одного из самых обсуждаемых режиссеров и экспериментаторов на театральной сцене.

29 мая в 19:00 в кинотеатре "Киномир-Галактика".