​В Барнауле покажут цирковую монодраму по роману Генриха Бёлля

19 и 20 июня в арт-пространстве "Спичка" пройдёт премьера спектакля "Глазами клоуна" по одноименному роману Генриха Бёлля. Автором и исполнителем станет режиссёр Алексей Хорьков, известный барнаульцам по спектаклю "Контрабас".

Главный герой — Ганс Шнир, после гастролей приезжает в родной город, в свою квартиру, где за сутки переворачивается весь его мир. Из-за стечения обстоятельств он остается совсем один без денег, несмотря на то, что у него очень обеспеченная семья. Его жизнь рушится из-за того, что его оставила его любимая Мари, которая была для него музой и всем миром, и оказывается, что он не может без неё также успешно существовать в профессии, как прежде.



Герой не рискует назвать любовь любовью, он говорит "это", потому что другие называют любовь не иначе как "плотским вожделением", мир переполнен словесными клише, искажающими действительность. Он ни в чем не находит опоры — ни в любви, ни в налаженном быте, ни в религии; во всем он видит лицемерие послевоенного общества.

Ради чего стоит жить? — задает себе вопрос Ганс Шнир. Он теряет себя как личность, превращаясь в клоуна, боится заплакать и проявить свои чувства из-за грима. Что ему остается: потерять себя или потерять профессию.

Это совершенно новый вид моноспектакля: в то время, как на сцене находится один герой, зритель знакомится со всеми остальными персонажами.

Начало в 19:00

Цена билета: 300-350 рублей.