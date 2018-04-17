В Барнауле поставили спектакль "Эйфория" по сценарию Ивана Вырыпаева

В Доме актёра на Алтае представили спектакль режиссёра Вячеслава Сысоева "Эйфория". За основу был взял сценарий Ивана Вырыпаева к одноимённому фильму.

Как говорит режиссёр, актёры заняты в постановке "по собственной воле". Он просто собрал на репетицию тех, кто, по его предположениям, мог бы сыграть того или иного героя. Ребята, которые разделили видение самого Сысоева, остались в проекте до конца. Так что в спектакле занята интересная команда из актёров разных театров и любительских студий.



"Актеры в спектакле, кроме того, что играют конкретных персонажей истории, существуют и в позиции отстранения от происходящего, - говорит Вячеслав Сысоев. - В эти моменты у них есть возможность, вместе со зрителем, транслировать своё личное отношение к этим людям и событиям".

Сюжет, таким образом, развивается в двух плоскостях: там, в донской степи, и здесь, где мы наблюдаем за героями онлайн. Близости к публике способствует и само камерное пространство Дома актёра, где герои спектакля пролетают, проползают, проплывают и валяются прямо у ног зрителя.

По сюжету Вера и Павел встретились на чужой свадьбе. У Веры муж Валера и дочь Маша. У Павла - лодка, приятель Андрюха, мама и водка. Случилось то, что доселе они не испытывали и не знали, и теперь, после этой встречи, они не знают, что делать.



Вообще, никто из героев, с которыми случилась беда, не знает, как быть. "Чо теперь делать?", "Не знаю, чо делать", "Да, чо делать - ничего не делать" - такой лейтмотив у всех диалогов.

В построении сцен Сысоев вполне "созвучен" самому Вырыпаеву и его фильму: эти сцены существуют отдельно друг от друга и могут рассматриваться как отдельные "клипы", но вместе с тем связаны второстепенными героями и составляют единую цепь событий, ведущих к закономерному трагичному финалу.

В спектакле умрут четверо - две собаки и два человека. Но, как говорит режиссёр Сысоев, трагедия не зависит от количества смертей. В "Эйфории" трагедия - это способ существования и уровень конфликта.

В спектакле драматично всё - от ружья, которое сразу повесят на стену, от самого первого появления героев до диалогов и ситуаций, в которые попадают все персонажи. "Эйфория" - это попытка исследовать трагедию как жанр жизни в мельчайших деталях.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Анна Воробьёва.