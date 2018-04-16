​В Барнауле презентовали спектакль для подростков "Ливия, 13"

В Доме актёра на Алтае прошла премьера спектакля "Ливия, 13". Его поставила педагог и руководитель детской театральной студии при Доме актёра Дарья Уханкова.

Пьесу "Ливия, 13" швейцарского драматурга Кристине Риндеркнехт Дарья увидела, когда училась в Петербурге. Тогда она подумала, что нужно обязательно её поставить, когда вернётся в Барнаул, где у неё уже была детская студия. Пьеса, по её словам, идеально совпала с составом актёров и с тем, что Уханкова лично как режиссёр хочет сказать зрителю.



Режиссёр считает, что подростки - это самая уязвлённая театральная публика. Для школьников в городе ставят спектакли двух типов - или совсем малышковые (про гномиков, зайчиков или иванов-царевичей), или это уже школьная классика вроде Достоевского. Среднего не дано.

Дарья Уханкова решила эту ситуацию исправить и говорить с детьми на те темы, которые их действительно волнуют. Прежде всего, это тема взросления, которая в спектакле подаётся более чем жёстко. На сцене - 16-17-летние актёры, постановка предназначена для подростков от 13 до 16 лет. Взрослых тоже приглашают - может быть, со сцены удастся донести до них простую мысль: их дети перестали быть детьми, и важно не упустить этот переходный и хрупкий момент.

"Ты долго мечтал быть взрослым. И вот ты им стал, но не знаешь, каким теперь ты хочешь быть, ты вообще не знаешь, что делать теперь. Девочкам хочется поцелуев и обнимашек, хочется на вечеринки, гулять всю ночь. И чтобы родители отстали уже. Но со взрослыми на эти темы говорить стыдно, а со сверстниками - не круто", - так режиссёр описывает завязку "Ливии, 13".



Главная героиня спектакля - 13-летняя школьница Ливия и её подруги Фабьен и Мелани. Ливия влюблена в самого крутого парня школы Мауса, который оказывается той ещё сволочью. А друг Мауса Дейв влюблён в Ливию.

Конечно, ребята оказываются на вечеринке, где Ливия напивается и падает без сознания. На утро она просыпается с трусиками на голове, а по всей школе, оказывается, ходят её фотографии в непотребном виде. Всё это доводит девочку до открытого окна.

Эти дети хотят стать взрослыми, но при этом даже не умеют общаться: "У тебя милые уши", - говорит Дейв Ливии. - "Странно, мне всегда говорят, что у меня клёвые сиськи". - "Сиськи тоже ничего". И это не самый жёсткий диалог в спектакле.

"Ливия, 13" - спектакль о дружбе, о первой любви, о родительской опеке, о школьных группировках - о том, как все это влияет на только что "вылупившегося" подростка и к чему может привести.

Актёры - Кирилл Лотоцкий, Екатерина Халявина, Анна Ананьина, Василиса Антропова - постоянно меняются ролями, в постановке все играют всех независимо от пола и возраста. Помимо взаимодействия друг с другом в событиях пьесы, они всё время произносят и внутренние монологи, а через секунду уже обращаются напрямую к зрителю.

Пожалуй, до "Ливии, 13" в Барнауле ещё никто не обсуждал на театральной сцене подростковые проблемы вот так - без метафоричности, прямым текстом, так, как это сказали бы сами подростки, будь они посмелее. Спектакль обещают повторить в Доме актёра в мае.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Анна Воробьёва.