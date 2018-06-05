​В Барнауле проходят большие гастроли Омского театра для детей и молодёжи

Сегодня, 5 июня, в Барнауле начались гастроли Омского театра для детей и молодёжи.

Омичи участвуют в общероссийской программе Минкульта "Большие гастроли", которая создана с целью объединения всех детских театров страны, и в нынешнем году в ней примет участие 103 театра из 76 регионов России. В этом году обменные гастроли с 5 по 9 июня проведут Омский театр и Молодежный театра Алтая.

Гастроли действительно будут масштабными, это не просто выездные спектакли - омичи привезли в Барнаул две фуры полноценных декораций и костюмов, и приехали полным актерским составом.

В Барнауле покажут лучшие спектакли репертуара, они все разные, предназначенные для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории.

В детском гастрольном репертуаре — спектакли "У лис длинные носы", "Приключения Ежика и Медвежонка, или Обыкновенный необыкновенный день" и "Волшебник Изумрудного города".

Взрослый репертуар — это также три спектакля.

"Свадьба". Эксцентричная комедия по пьесе Робина Хоудона, в которой герой просыпается в день свадьбы в номере для молодоженов в кровати с незнакомой девушкой. .

"Танцплощадка 41/45". Этюды о войне. Без слов. Это пронзительная история войны, рассказанная как история жизни простых людей. Камерный пластический спектакль.