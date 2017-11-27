В Барнауле прошел праздник домашних животных

В детском экологическом центре прошел праздник домашних животных. Гости, которых не испугал мороз, могли пообщаться с кошками, попугаями, улитками и черепахами, которых принесли барнаульцы.

Все желающие поучаствовали в выставке и принесли своих домашних любимцев. Большинство «экспонатов» – кошки. Но очень разные. Ласковых, общительных, флегматичных и сонных котов можно было погладить и подержать на руках. Породы - сфинкс, русская домашняя, британская, сибирская и даже кот, похожий на зайца.



Пернатых представляли попугайчики-неразлучники, волнистые попугаи, корелла, канарейка и элегантный голубь. Из грызунов можно было заметить спящую шиншиллу, толстую декоративную крысу, пару морских свинок и огромного дикого хомяка. А из стеклянных аквариумов и пластиковых контейнеров достать массивных улиток, ящерицу, лягушку и нескольких черепашек. Но особой популярностью пользовалась теплая темно-серая крольчиха.

Гостей ждала развлекательная программа с выступлением детского ансамбля «Доминанта» и викториной. Повеселили малышей конкурсы, в которых им предложили накормить воображаемую морскую свинку, приклеить нарисованных рыбок в аквариум и найти разбежавшихся по залу улиток (тоже бумажных).



После концерта, детей и взрослых пригласили в мини-зоопарк, где они смогли увидеть местных обитателей и покормить их. А также попасть под летящие опилки, которые раскидывала мартышка Анфиса, жутко недовольная тем, что ей достались не все вкусности. Неравнодушные поучаствовали в благотворительной фотосессии.

Текст и фото: Анастасия Гамаюнова.