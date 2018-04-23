​В Барнауле прошли бега и заезды на велосипедах с собаками

22 апреля на барнаульском ипподроме прошли традиционные соревнования "След. Весна".

Принять в них участие мог любой желающий. Участникам без собственных питомцев собак предоставил приют "Ласка". Эти "бездомыши" оказались ни чуть не хуже домашних породистых собак, всего их было около десяти, и многие заняли призовые места.



Участники соревновались в каникроссе - беге с собаками. Впервые в этом году ввели дисциплину "байкджоринг" - это езда на велосипеде в связке с питомцем. Были также традиционные аджилити-кросс, прыжки через барьеры и эстафета. Впервые в соревнованиях принимали участие дети с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями. Забег назвали "Солнечным".

Все участники получили ценные призы для себя и своих питомцев и весело провели целый день на свежем воздухе с животными.

Текст и фото: Анна Воробьёва.