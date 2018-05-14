В Барнауле проведут арт-фестиваль в честь окончания отопительного сезона

2 июня Сибирская генерирующая компания во второй раз устроит праздник в честь окончания отопительного сезона и начала лета. В этот день ТЭЦ-3 на ул. Трактовой, 7 откроет двери для всех желающих, на площадке пройдет городской арт-фестиваль "Потепление".

Гостей ждут познавательные экскурсии на ТЭЦ и большая развлекательная программа:

- необычные фотозоны;

- парад диджеев;

- спортивные мастер-классы и настольные игры;

- конкурс аэрографии;

- большая площадка для детей с батутом, аквагримом и мультперсонажами;

- творческие мастер-классы;

- выступления детских и взрослых коллективов;

- профессиональное бит-бокс шоу от Ильи Орехова (Москва);

Хэдлайтером фестиваля станет группа «Иванушки International», а в конце праздника прогремит салют.

Экскурсии на ТЭЦ-3 будут проводить с 17:00 и до 20:00. Посетители должны будут предоставить документ, удостоверяющий личность. Энергетики зарегистрируют всех в специальном журнале и проведут краткий инструктаж по технике безопасности.

Дети до 6 лет не смогут попасть на станцию из-за особого режима работы объекта. Дети до 16 лет смогут увидеть ТЭЦ только в сопровождении родителей. Гостям покажут основные производственные цеха и расскажут, где и как рождается тепло.

СГК организует бесплатный трансфер от ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188, остановка автобуса под видеоэкраном). Автобусы будут курсировать с 16:30 до 23:30. Также можно воспользоваться общественным транспортом - до остановки "ТЭЦ-3" ходит автобус №9. Для автомобилистов сделают парковку.

Начало фестиваля в 17:00. Телефон для справок 99-59-79.