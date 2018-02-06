​В Барнауле пройдет добрый "кофейный день"

14 февраля, в День влюбленных благотворительный фонд "Облака" проведет акцию "Добрая чашка". В этот день, выпив кофе, можно помочь детям туберкулёзного санатория.

Фонд проводил такую акцию уже четыре раза. В этот раз, для того чтобы выпить свою "добрую чашку", нужно придти в Tucano Coffee (ул.Молодёжная 26) или мини-кофейню "Кофе&Книга" (пр. Красноармейский 81). Для того чтобы взять кофе с собой и уже с утра, горожане могут забежать в "Бодрый день" (ул. Шумакова 23-а).



На все средства вырученные с акции будут приобретены книги, развивающие игры, наборы для творчества, краски и альбомы для детей, прибывающих в "Детском туберкулёзном санатории" в Барнауле.