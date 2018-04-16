​В Барнауле пройдет джип-спринт "Апрельский кураж"

21 апреля в городе пройдут знаменитые соревнования квадроциклов и внедорожников "Апрельский кураж", которые ежегодно устраивает краевая федерация автоспорта.

Это один из самых любимых праздников автомобильного спорта у жителей Барнаула и края. На соревнования ежегодно съезжаются десятки спортсменов на внедорожниках и сотни зрителей, в том числе и семьями.



Любителей джип-спринта ждут кольцевые гонки, массовый старт участников в каждом классе. Грязевые ванны для квадроциклов и внедорожников всегда вызывают яркие эмоции.

В этом году формат гонки изменили. Раньше спортсмены проезжали один круг за две-три минуты. И если они за этот круг допустили ошибку, то у экипажа не было возможности ее исправить. Что, естественно, отражалось на результате в турнирной таблице. В это году гонщики будут ездить в течение часа несколько кругов.

"Такой формат позволит спортсменам выложиться по максимуму и показать все возможности своего автомобиля и слаженность работы команды, - считает руководитель "Апрельского куража", спортивный судья РАФ 1 категории Александр Чернюк. - На мой взгляд, это сделает соревнования еще более зрелищнымм и запоминающимися".

Изменилось и место проведения гонки. В этом году «Апрельский кураж» пройдёт на Правобережном тракте, 25, рядом с "Леруа Мерлен". Начало соревнований в 11:00. Полное расписание смотрите здесь.

Фото: Алтайская краевая федерация автомобильного спорта.