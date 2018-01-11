​В Барнауле пройдет грандиозная выставка кошек

13 января на территории "Геомаркета" (пр. Ленина, 154-а) пройдет большая выставка кошек. Своих питомцев покажет новосибирский клуб "Котомир".

Гости смогут увидеть более 20 пород этих грациозных животных. Будут и довольно редкие и экзотические экземпляры - каракеты (гибрид домашней кошки и степной рыси каракала).



Каждый сможет присмотреть себе понравившегося котенка и обрести нового мурчащего друга в новом году, а также пообщаться с профессиональными заводчиками. Также обещают интересное шоу, где посоревнуются лучшие представители пород. Всех гостей, которые оставят свой номер телефона на входном билете, ждет розыгрыш.

Выставка пройдет с 10:00 до 18:00. Цена билета: 50-100 рублей. Подробности на сайте: www.kotomir.com или по телефону +7 923 117 4505.