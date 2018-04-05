В Барнауле пройдет всероссийский фестиваль экранизаций

В Барнауле начали принимать заявки на II Фестиваль экранизаций. 19 мая его проведет Молодежный центр кинематографистов Алтая.

Первый фестиваль прошел в 2017 году. По словам руководителя центра кинематографистов, режиссёра Дмитрия Шарабарина, он задумывался как региональный, но неожиданно пришли заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Перми. Уже известно, что в этом году на фестивале покажут фильмы студентов ВГИК.



Фестиваль пройдет, во-первых, как смотр-конкурс любительских и студенческих кинофильмов, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, а также фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей. Это может быть документальный, игровой, анимационный фильм.

Во-вторых, на фестивале проведут конкурс чтецов отрывков из литературных произведений (проза, поэзия, киносценарии), использованных в качестве основы для киноэкранизаций.

В фестивале могут участвовать отдельные авторы или творческие коллективы. Возраст организаторы не ограничили. Хронометраж экранизации не должен превышать 30 минут, чтецкой работы - 10 минут.

Заявки принимают до 3 мая по электронной почте jorjik74@mail.ru, altaimck@gmail.com. Жюри отберет работы, которые 19 мая покажут в библиотеке имени Шишкова. Лучшие фильмы, как и в прошлом году, летом покажут на Фестивале уличного кино.

Конкурс чтецов одновременно станет и кинопробами. Видеозапись выступлений номинантов выложат на странице Молодежного киноцентра (#актерскаябаза).

Подробнее смотрите здесь. Телефон для справок: +7 983 353 1674 (Андрей Есаулов).