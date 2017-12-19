​В Барнауле снимают новогоднюю сказку про волшебный кофе

Студия Dyshes Video провела кастинг для съемок фильма "Кофе со вкусом", которые начнутся уже на следующей неделе.

Этот короткометражный сказочный фильм снимут по мотивам одноименной сказки Николая Кузнецова. Сниматься в фильме будут непрофессиональные актеры, то есть обычные барнаульцы.



"Кофе со вкусом" - это благотворительный проект: средства, собранные с премьерных показов фильма и продажи фирменного кофе, пойдут в помощь детям-сиротам. По задумке авторов фильм должен показать детям и взрослым, что чудеса случаются, если верить и прилагать к их осуществлению какие-то усилия.

"В своё время слышал про эксперимент о влиянии эмоций на воду. О том, что вода впитывает разные чувства, которые испытываешь при контакте с ней, - говорит автор сказки Николай Кузнецов. - Вот я и подумал, что а почему бы не сделать так, чтобы люди, идя на работу, визуализировали свои эмоции в добавки для кофе, чтобы усиливать эффект своих эмоций и чувств.

Идея в том, что даже самые, казалось бы, незначительные поступки, могут иметь большой эффект на жизнь других людей. Стоит только лишь изменить своё отношение и нести позитив. И мы можем делать это каждый день. Это показывает бродяга баристе, а тот, в свою очередь, решает изменить привычные вещи для посетителей и дать им не то, к чему они привыкли, а то, что им больше всего необходимо в данный момент - добро, поддержку, надежду".



16 декабря на студии прошел кастинг. Барнаульцы могли попробовать себя в следующих ролях: водитель, две подруги студентки, два друга, среднестатистический житель города, обаятельная молодая женщина, дизайнеры - шесть человек. А также, для проекта нужная загадочная, волшебная собака. Типажи для сказки выбирали автор "Кофе со вкусом", режиссер и актер Молодежного театра Алтая Александр Савин.

"На кастинг пришло много ребят без актерского образования, но очень хороших. Я удивлен. Я бы даже с ними поработал в каких-нибудь актерских проектах. Интересно то, что они пришли не просто потому что хотят сниматься в фильме и попасть на экран, не от тщеславия, а просто потому что хотят попробовать себя в чем-то новом, чего раньше не делали. Это здорово".

"Съемки планируются уже на этой неделе. Основные локации - это кофейня, бизнес-центр и улицы новогоднего Барнаула, - говорит руководитель студии Dyshes Video и режиссёр проекта Андрей Нартыш. - Премьера пройдет в первую очередь это youtube. Мы также ведем переговоры с сетью "Киномир".

За развитием проекта можно следить на странице ВК.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Анна Зайкова.