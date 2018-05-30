​В Барнауле стартует второй сезон проекта "Шишковки" "Открытая библиосреда"

С 6 июня в Барнауле начинается второй сезон летнего проекта "Открытая библиосреда". Это серия литературных, музыкальных, спортивных и танцевальных встреч на открытой площадке библиотеки имени Шишкова

Все лето по средам возле "Шишковки" (или в центральном зале на третьем этаже – в зависимости от погоды) гостям представляют особенную программу, в которой будут.



- стихи

- познавательные лекции

- виниловые пластинки,

- концерты

- викторины,

- обучение игре на гитаре

- китайское искусство кунг-фу (для детей и молодежи) и тайцзицюань (школа здоровья и долголетия для взрослых)

- популярная наука

- настольные игры и квесты.

Партнерами по проекту станут ученые и музыканты, спортсмены и актеры. Каждая программа станет возможностью провести вечер среды интересно и познавательно.

Сезон откроется празднованием дня рождения Александра Пушкина - 6 июня. Программа "Евгений Онегин" - энциклопедия русской жизни" откроет знаменитое произведение с необычного ракурса и порадует стихами, которые каждый гость может почитать сам или послушать выступления артистов Литературного театра библиотеки.

Не обойдется и без тематического угощения: в этот день в "Шишковке" будут дегустировать любимый пушкинский пирог с яблоками. Начало в 17:00.