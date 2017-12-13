​В Барнауле устроят Дни немецкого кино

18-21 декабря в кинотеатре "Премьера" под эгидой Гёте-института пройдут Дни немецкого кино.

В этом году организаторы подготовили сказочную снежную программу: зрителей ждут сказки и снежные драмы. В программе – фильмы на немецком языке с русскими субтитрами, а также сюрприз от организаторов.



Для бесплатного входа надо зарегистрироваться здесь. Справки по телефону 388-408.

18 декабря в 18:00. Крабат



Режиссёр Марко Кройцпайнтнер, 115 мин, 2008, 18+

Фильм по мотивам романа Отфрида Пройслера "Крабат". Германия XVII столетия. Загадочный голос заманивает 14-летнего сироту Крабата в таинственную мельницу. Тёмный мастер готов приютить парня и взять его в ученики. Вместе с другими 11 юношами он будет изучать не только мукомольное дело, но и искусство тёмной магии. Однако вскоре Крабат узнаёт, что цена тайных знаний высока и срок ему даётся до Нового года. Только внутренняя сила, мудрость друга и любовь прекрасной девушки способны помочь ему преодолеть чары, давно окутавшие эту местность.

19 декабря в 18:00. Госпожа метелица



Режиссёр Бодо Фюрнайзен, 58 мин, 2008, 6+

Фильм по сказке братьев Гримм. У вдовы было две дочери, родная – ленивая и привередливая, а другая – добрая и работящая, правда, приёмная. Однажды падчерица уколола палец прялкой до крови, пошла её обмыть и обронила в колодец. Пришлось девочке и самой прыгнуть следом. Так она оказалась в волшебной стране, где ворон, яблоня и печка умеют разговаривать, и стала помогать по хозяйству самой госпоже Метелице. Когда девочка трясла перину госпожи так усердно, что летели перья, в её родной деревне шёл снег.

20 декабря в 18:00. За гранью тишины



Режиссёр Каролине Линк, 109 мин, 1996, 12+

Невероятно трогательная история, рассказываемая под Рождество, жемчужина классики немецкого кино. Выросшая в семье глухих, Лара всегда была единственным звеном, соединяющим её отца и мать с окружающим миром. Но однажды в её жизнь пришла музыка. Волшебная сила прекрасных звуков заворожила девушку. Теперь Лара должна сделать единственный выбор между милым домом и несуществующим для её родителей совершенным миром музыки.

21 декабря в 18:00. Четыре короля



Режиссёр Тереза фон Ельтц, 99 мин, 2015, 16+

Лара, Алекс, Тимо и Федя – подростки, оказавшиеся накануне праздника в отделении неотложной психиатрической помощи. У каждого своя история, но объединяет их одно: Рождество - уютный, семейный, тёплый праздник - они должны провести не в кругу семьи, а в стационаре, среди голых стен и чужих людей, которым нет до них никакого дела. Единственный неравнодушный человек - доктор Вольф, который, имея собственную семью, дежурит в отделении в рождественскую ночь. Вместе они переживут незабываемое Рождество, полное печали и страстей – и в то же время иронии и сюрпризов.