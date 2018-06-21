В Барнауле устроят кинофестиваль под открытым небом

28 июня в Парке спорта Смертина состоится конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители Барнаула смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров под открытым небом и даже проголосовать за победителя.

Каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы Всемирного Фестиваля уличного кино. За четыре года этот проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались знаменитые деятели культуры: например, Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин. В этом году более миллиона человек из 1100 городов снова выйдут на набережные, площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

Фестивальная эстафета доберется и до Барнаула. У нас фестиваль состоится 28 июня в Парке спорта Смертина. С 18:00 до 20:00 там представят интерактивно-развлекательную программу с концертом, а в 20:00 начнется показ короткометражных фильмов. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или огоньком зажигалки. Таким образом организаторы определят народного фаворита, и в конце года ему вручат победную статуэтку.

Старт в 18:00. Вход свободный.

