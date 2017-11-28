​В Барнауле устроят концерт самого древнего индийского иструмента

17 декабря в Барнауле пройдет Вечер индийского ситара. Его организует проект "Йога Алтая". Музыку исполнит Александр SuviR– красноярский исполнитель на ситаре и индийских барабанах табла и ученик ситариста Алокеша Чандры из Австрии.

Ситар - это один из самых древних струнных инструментов в мире. Его история насчитывает более 800 лет. По легенде ситар и индийские барабаны табла изобрел суфий и мистик Амир Хусро в Индии в XIII веке для того, чтобы входить в состояние медитации.



В программе вчера гости услышат авторские композиции в стиле Word Music, Ethno Jazz, Electro ethnic, классические индийские раги (Kirwani, Charukeshi), а так же композиции из нового альбома исполнителя.

Концерт станет настоящим подарком для всех любителей этнической и индийской музыки, а также тем, кто интересуется экзотическими и необычными музыкальными инструментами.

Место: Российско-немецкий дом

Время: 19:00

Цена билета: 300-400 рублей.