Афиша

​В Барнауле устроят концерт самого древнего индийского иструмента

2017/11/28 09:48

17 декабря в Барнауле пройдет Вечер индийского ситара. Его организует проект "Йога Алтая". Музыку исполнит Александр SuviR– красноярский исполнитель на ситаре и индийских барабанах табла и ученик ситариста Алокеша Чандры из Австрии.


Ситар - это один из самых древних струнных инструментов в мире. Его история насчитывает более 800 лет. По легенде ситар и индийские барабаны табла изобрел суфий и мистик Амир Хусро в Индии в XIII веке для того, чтобы входить в состояние медитации.

В программе вчера гости услышат авторские композиции в стиле Word Music, Ethno Jazz, Electro ethnic, классические индийские раги (Kirwani, Charukeshi), а так же композиции из нового альбома исполнителя.

Концерт станет настоящим подарком для всех любителей этнической и индийской музыки, а также тем, кто интересуется экзотическими и необычными музыкальными инструментами.

Место: Российско-немецкий дом
Время: 19:00
Цена билета: 300-400 рублей.

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