​В Барнауле выступит дарквэйв группа Otto Dix

В Барнаул с гастролями приезжает питерская дарквэйв группа Otto Dix. Группа родилась в 2004 году в Хабаровске, а позже переехала в Санкт-Петербург. Своим названием она обязана немецкому художнику-экспрессионисту Отто Диксу.

Тематика песен группы - постапокалиптика и роботы. Музыканты затрагивают философские, моральные и религиозные темы, а также поют песни, вдохновленные творчеством других деятелей искусства.



В музыке они используют резкие, надрывные мелодии, исполненные в минорных тонах. Некоторые мелодии в отдельных медленных песнях приближают музыкальный ряд к dark ambient, а в других слышны тяжёлые рифы индастриал-метала. В каждой песне ребята разыгрывают миниатюрный моноспектакль и создают оригинальный образ. А свой стиль они называют "Электронный авангард".

Вокалист Otto Dix Михаэль Драу обладает редким голосом - контратенором. Он также пишет утопическую и постапокалиптическую фантастику и исторические рассказы. Драу - главный редактор литературного альманаха "Город" и основатель питерской школы пластического театра "Паноптикум".

С 2010 года группа, также издается и для западного рынка (альбомы Starost, Wonderful Days), давая гастроли и выступления на фестивалях (Wave Gotik Treffen, Castle Party) в их поддержку по странам Европы.



За время существования, Otto Dix дали огромное количество концертов по городам постсоветского пространства, сняли несколько видеоклипов, что принесло группе статус одной из самых известных на ниве российского электронного авангарда.

В текущем составе группа:

Michael Draw - вокал, тексты, дизайн, сценическое шоу

Marie Slip - клавишник, аранжировщик, композитор и продюсер группы

Paul Kristofferson - ударник

Игорь Sydius - гитарист

Пётр Воронов - скрипач, композитор, аранжировщик, фотограф, дизайнер.



Место: Rock Pub

Время: 6 апреля, 19:00

Цена билета: 1100-1700.