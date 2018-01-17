В Барнауле выступит известный музыкальный критик и певец Юрий Лоза

1 марта в Барнауле выступит певец и автор песен, ретро-исполнитель Юрий Лоза. Событие произойдет в ресторане "Барнаул". Примечательно, что начинал Лоза тоже с пения в ресторанах.

В 1983 году он переехал из Свердловска в Москву. Вскоре Лоза познакомился с музыкантами группы "Примус" и при их поддержке записал первый альбом. А потом присоединился к коллективу Сюткина и Давыдова "Зодчие", работал также в группах "Калейдоскоп" и "Интеграл". Манеру исполнения певца можно охарактеризовать как синтез авторской песни, традиционной эстрады и рок-музыки.



Активно заниматься сольной карьерой Лоза начал с 1987 года. Сейчас на его счету 20 альбомов и собственная студия звукозаписи - "Студия Юрия Лозы". Одну из своих популярнейших песен - "Плот" - певец написал в 1982, но на альбом и к широкому слушателю она попала только в 1988-м.

Песни Юрия Лозы были особенно популярными в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Потом слава пошла на убыль, и Лоза стал светиться в ностальгических передачах и писать, правда, не слишком удачно, пьесы. Но в 2016 году он снова заставил широкую публику о себе говорить, высказавшись о том, что "слушать бездарных Led Zeppelin невозможно, Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, Джаггер ни в одну ноту не попал, а Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет".

Недавно, после смерти солистки The Cranberries Долорес О'Риордан Лоза снова обнародовал свое мнение по поводу мировой музыки. "Эта музыка близка для англосаксов. Англосаксы доминируют сейчас, они навязывают свое мнение, - сказал певец в интервью "Известиям". - Я не очень понимаю, каким образом это касается нас. Мы же не обращаем внимание на смерть корейских исполнителей или таиландских. Хотя они брали больше лайков у себя на Востоке. Ирландская музыка от нас так же далека, как корейская или китайская. Мы (русские) не слушаем эту музыку".

Ресторан "Барнаул" обещает, что Лоза споет свои лучшие песни, это будет душевный, ностальгический концерт.

Начало концерта в 18:30. Цена билета: 1000-2000 рублей.