​В Барнауле выступит легендарная industrial-команда Pain

16 апреля в Барнаул приедет группа Pain. В большом концерте прозвучат все самые лучшие композиции за 20-летнюю историю этого уникального проекта.

Pain создал шведский музыкант Петер Тэгтгрен. Он вокалист и мультиинструменталист, а также владелец собственной звукозаписывающей студии The Abyss и известный продюсер. В его студии записывались многие металлические группы, включая Dimmu Borgir, Sabaton, Therion, Children of Bodom, Immortal, Dark Funeral и Borknagar.



Сначала в 1990 году Тэгтгрен основал группу Hypocrisy, которая впоследствии превратилась в самую успешную death metal-команду в своей стране, а потом решил уйти в традиционный heavy metal, и Pain стал его сайд-проектом.

Тэгтгрен называет себя ненавистником (дословно hateanist). Темы секса, насилия и смерти привлекали его всегда, именно в такой среде он воспитывался. И название для проекта выбрал соответствующее - весьма безрадостное.

Когда он стал сочинять музыку для нового проекта, в руки ему попал компьютер. В результате экспериментов Петер понял, что получается ни на что не похожий звук. Результатом стала вышедшая в 1997 году на немецком лейбле Nuclear Blast первая пластинка под одноимённым названием Pain.

Над альбомом Тэгтгрен работал практически в одиночку, записав все вокальные и инструментальные партии, а также спродюсировав и смикшировав весь материал самостоятельно. Однако песни о боли, насилии и смерти уже давно были перепеты всеми возможными металл-группами, так что Pain не стал популярным.

Но Тэгтгрен не сдался, постоянно экспериментируя с гитарами и электроникой. И в 2000 году вышел альбом с говорящим названием Rebirth, который получил самые восторженные отзывы. В альбом в изрядном количестве была добавлена электроника и индустриальные элементы, а большинство композиций были построены на танцевальных ритмах.

В последующих альбомах стало еще больше электроники и перегруженного, тяжелого гитарного саунда, который просто сводил с ума фанатов. Потом звучание сменилось на более мелодичное с большим количеством industrial-элементов, но Петер по-прежнему в одиночку управляет проектом, приглашая других музыкантов лишь для концертных выступлений.



Еще 10 лет назад Тэгтгрен заявил, что готов превратить Pain в лучшую группу своего жанра, которая будет известна всему миру. Так и стало.

Место: клуб "Фараон"

Время: 16 апреля, 19:00

Цена билета: 1700-3900.