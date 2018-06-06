​В Барнауле выступит оркестр Гленна Миллера

В следующем концертном сезоне в Барнаул приедет оркестр Гленна Миллера.

Американский тромбонист и аранжировщик Гленн Миллер основал джазовый биг-бэнд в 1937 году. После гибели маэстро в 1944-ом оркестр стал носить его имя.

Особую популярность этот бэнд приобрел за уникальное звучание и композиции, которые уже тогда стали хитами свинга, а сейчас — бесспорной классикой оркестрового джаза. Среди них — легендарные и бессмертные темы: Moonlight Serenade, In the Mood, Tuxedo Junction, Chattanooga Choo Choo.

Вместе со своим руководителем бэнд снялся и записал саундтреки к фильмам "Серенада солнечной долины" (1941) и "Жёны оркестрантов" (1942).

На сегодняшний день оркестр выступает одновременно тремя составами. Физически не представляется возможным сыграть популярную музыку Гленна Миллера на всём земном шаре всем желающим, поэтому существуют три лицензионных оркестра, разделившие "сферы компетенций" в вопросе гастролей: Glenn Miller Orchestra UK под управлением Рэя Маквея, Glenn Miller Orchestra ( Scandinavia ) под управлением Яна Слотенаса и Glenn Miller Orchestra Europe под управлением Вила Салдена.

В Барнаул приедет последний состав. Вил Салден и его коллектив получил исключительное право исполнять композиции Гленна Миллера в 2007 году и с тех пор дал почти 200 концертов.

Отличительная черта этого оркестра — сочетание инструментальных композиций с мужскими и женскими вокальными партиями. Это известные композиции из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Эллы Фитцжеральд.



Гости концерта услышат легендарные хиты. По традиции кульминацией каждого концерта становится исполнение самого известного сочинения Гленна Миллера Moonlight Serenade.

Место: ДК Моторостроителей

Время: 24 ноября, 19:00

Цена билета: 900-3900.