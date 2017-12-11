​В Барнауле выступит самый известный музыкальный standup-комик страны

29 апреля в Барнауле выступит Иван Абрамов - один из самых известных музыкальных комиков страны.

Он родился в Волгограде, но школу закончил в подмосковном Одинцово. Иван учился и в музыкальной школе по классу в фортепиано, и делал первые шаги в КВН. В 2003 году, он стал студентом экономического факультета МГИМО. Во главе команды весёлых и находчивых ребят Иван неоднократно становился победителем межфакультетских и межвузовских игр.



Заручившись поддержкой руководства ВУЗа, команда "Парапапарам" продолжала штурмовать вершины юмора, и с 2009 по 2013 год они играли уже в Высшей лиге КВН. Команда с интеллигентным юмором, динамичной подачей и актёрскими талантами полюбилась поклонникам КВН.

Главным козырем "Парапапарам" стали пародийные способности капитана Ивана Абрамова. За несколько лет участия в телевизионных лигах он успел сделать пародии на Дмитрия Губерниева, Владимира Познера, Елену Малышеву, Константина Эрнста, Александра Маслякова, Дмитрия Нагиева, Сергея Лаврова и других известных людей.

После окончания института Иван продолжил обучение в аспирантуре МГИМО, но профессии дипломата предпочел творчество. С 2014 года Абрамов стал основным резидентом шоу Stand Up на ТНТ. По его собственному признанию, выходя на сцену, он каждый раз чувствует мандраж. Справиться с волнением ему помогает стакан воды. Жанр, в котором он выступает, коллеги характеризуют как музыкальный - сам Абрамов называет себя интеллигентным комиком.

Место: ДК Сибэнергомаш

Время: 19:00

Цена билета: 1000-2900 рублей.