В Барнауле выступит знаменитый саксофонист Джесси Джонс

В марте в Барнауле пройдет концерт Джесси Джонса-младшего – одного из самых известных джазовых музыкантов и шоуменов Америки.

Блистательный исполнитель на саксофоне и флейте, он виртуозно владеет вокальным приемом, который называется скет. Это своеобразный быстрый речитатив. Концерты Джонса-младшего – это не просто исполнение музыки, это яркое шоу, включающее участие зрителей. В ходе концерта музыкант не только мастерски исполняет свои саксофонные партии, но и успевает балагурить, танцевать, шутить и фотографироваться со всеми желающими.



Его партнерами и друзьями были сам Диззи Гиллеспи, а также не менее выдающиеся Джордж Бенсон, Фредди Хаббард и Херби Хэнкок. Одним из главных музыкальных партнеров его жизни стал его брат – трубач Милтон Мустафа Джонс, который отметился работой в оркестрах Дюка Эллингтона и Каунта Бэйси.

Джесси Джонс - солист многих джазовых оркестров и групп, с которыми объездил весь мир. В Барнауле его компаньонами на сцене будут Асхат Сайфуллин – контрабас, Евгений Серебренников – фортепиано, Евгений Суворов – ударные.

Место: филармония

Время: 4 марта, 18:00

Цена билета: 350-650 рублей.