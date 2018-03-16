​В Барнауле впервые откроют выставку мистических портретов

20 марта в музее "Город" впервые в Барнауле откроется неформатная хоррор-выставка мистических портретов "Призрачные воспоминания".

Здесь будет представлено 39 картин американского фотохудожника Эдварда Аллена из единственной в России частной коллекции. Портреты уникальны. Они сделаны вручную, в технике стерео-варио (создание объемного изображения при помощи набора сферических микролинз) на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи.

Аллен специализируется по арту для Хеллоуина и знаменит своими ужастиками. Он превращает портреты в стереокартинки, которые нужно поворачивать в руках, чтобы увидеть жутковатые превращения. Стоит наклонить голову и добрые, открытые лица на картине преображаются в жуткие рожи демонов, вурдалаков, вампиров, мертвецов и прочей нечисти.

Портреты откроют для гостей выставки иное восприятие реальности.