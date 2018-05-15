​В Барнауле впервые пройдет Фестиваль лимузинов

20 мая в Парке спорта впервые устроят фестиваль лимузинов. Лимузин – король среди автомобилей, неотъемлемый атрибут президентских кортежей в любом уголке мира, бракосочетания, выпускного вечера или девичника, станет главным героем дня.

Фестиваль начнётся в 12:00. До 16:00 любой из представленных лимузинов будет в распоряжении всех пришедших на фестиваль, чтобы сделать фото на память и прокатиться в роскошном салоне авто по парку. "Духом респектабельности будет овеяна и шоу-программа, и весь формат фестиваля!" - говорят организаторы и обещают "особый случай и непередаваемые впечатления для каждого участника".



В 16:00 колонна лимузинов стартует из Парка, чтобы устроить парад по магистральным улицам Барнаула. Главной интригой фестиваля станут пассажиры лимузинов по время парада по вечернему городу. Их состав не разглашается.