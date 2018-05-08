В Барнауле впервые пройдёт жонглёрский флешмоб

12 мая в 16:00 у Нулевого километра в Барнауле впервые пройдет жонглерский флешмоб. Здесь ждут взрослых и детей, независимо от уровня подготовки, чтобы весело провести время.

#jugglingflash - это волна событий оригинального жанра по городам России, которую запустили организаторы российской жонглерской конвенции 2018 года. Уличные мастер-классы уже прошли в Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде, Перми, Смоленске, Ставрополе и Санкт-Петербурге. В "кольце" флешмоба участвует 20 городов.



"Мы подготовили реквизит - мячики, их хватит на всех, - говорит организатор флешмоба в Барнауле Виталий Певнев. - Будет мастер-класс. Все участники выстроятся в круг. Сначала будем взаимодействовать с одним мячиком на каждого, почувствуем как он летает из руки в руку и в каждой руке по отдельности. Потом попробуем передавать мячи друг другу. Потом усложним задачу перекидыванием по одному мячику соседу. Будем добавлять количество мячей, это весело".

На площади разберут и работу с двумя мячами и попробуют разные трюки. "Если кто-то уже немного владеет, подскажем что еще можно разучить", - добавляет Виталий.