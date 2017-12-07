​В Барнауле впервые пройдут соревнования женщин-рыболовов

9 декабря в Барнауле впервые в истории пройдут соревнования Женской рыболовной лиги Сибири, пишет "Алтайский спорт".

Лига создана по инициативе краевой федерации рыболовного спорта. Её костяк составляют слушательницы курсов «Основы женской зимней рыбалки», организованных в ноябре под эгидой рыболовно-охотничьего клуба «Трофей».



Создатели Женской рыболовной лиги Сибири надеются распространить своё влияние на все сибирские регионы. Уже на нынешних соревнованиях ожидается участие представительниц Новосибирской области.

Первые в крае женские соревнования по зимней рыбалке на мормышку пройдут в поселке Затон. Открытие соревнований – в 9.00. Начало – в 9.30, финиш – в 12.30. Подведение итогов и награждение – в 13.30.

Справки по телефонам: +7 903 073 6841 (Андрей Лаас, главный судья соревнований), +7 903 073 6842. Наталья Лаас (организатор).