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​В барнаульском музее открыта выставка живых тропических бабочек

2018/06/09 11:20

В музее "Город" представлена выставка "Живые тропические бабочки", где можно увидеть самых ярких представителей экваториальных лесов.


На выставке есть самые яркие представители разных семейств: парусники, морфиды, брасолиды, павлиноглазки и др. Ареалы их обитания: страны Америки, Юго-Восточная Азия, Филиппины, Африка, Европа, страны Средиземноморья.

Гости узнают обо всех стадиях развития этих насекомых – от яйца до гусеницы, затем куколки и, наконец, бабочки. Это создания очень чувствительны к окружающей среде, особенно к температуре, влажности воздуха и количеству солнечного света. Поэтому в зале созданы все условия комфортного проживания питомцев.

Выставка действительно "живая": бабочки летают вокруг посетителей, их можно фотографировать и снимать на видео. Посетители могут не только полюбоваться бабочками в свободном полете, но и стать свидетелями их появления на свет, говорят организаторы.

Выставка продлится до 12 августа. Цены билета: 120-150 рублей.

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