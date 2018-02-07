В барнаульском парке на Масленицу будут угощать блинами и кашей

18 февраля в Центральном парке Барнаула будут отмечать Масленицу. Гостей ждут блины с чаем, куклы-великаны и много конкурсов с призами.

Организаторы обещают, что в этот день гостей парка, пришедших с 11:00 до 12:00, накормят бесплатными блинами с горячим чаем. В течение дня все желающие могут принять участие в фотоконкурсе. Для этого необходимо сделать яркую фотографию на территории парка, выставить ее ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом #паркцентральный, подойти к администратору парка и получить подарок.

В 12:00 в парке начнется большая музыкально-игровая программа при участии бийского театра "Куклы Великаны". Гостей ждут традиционные масленичные игры и забавы, много музыки и танцев. Будет работать полевая кухня. В 14:00 пройдёт прощание с Масленицей и ее сожжение.

Напомним, что парк объявил конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело "Боярыня Масленица". Победителя наградят денежным призом.