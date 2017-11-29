​В барнаульском парке строят тюбинговую горку

В парке "Экстрим" устанавливают шестиметровую тюбинговую горку. В ближайшее время здесь можно будет покататься на "ватрушках".

Также в парке залили каток. Площадь ледового покрытия составляет 2000 кв.м. В этом сезоне каток украсила 12-ти метровая искусственная ель с новогодней иллюминацией.



Для гостей парка организован прокат коньков, тюбингов, будет работать теплая раздевалка (отапливаемая юрта) и зимнее кафе. Работу объектов дополнит музыкальное сопровождение, светодинамичные фигуры и яркая новогодняя иллюминация.

Стоимость проката коньков 120 рублей в час, со своими - 70 рублей на весь день. Режим работы катка: 11:00-21:00 - будни, 9:00-21:00 - выходные.