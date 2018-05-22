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​В барнаульском парке устроят Праздник мороженого с бесплатной дегустацией

2018/05/22 14:47

Парк спорта 2 июня в 11:00 пригласил горожан на большой праздник для детей и их родителей. Здесь пройдёт первый Фестиваль мороженого и мыльных пузырей.


В программе фестиваля обещают насыщенную анимационную и шоу-программу, бесплатные дегустации и розыгрыш мороженого, а также мастер-классы по приготовлению этого лакомства. Гостям также расскажут об истории создания мороженого.

В парке в этот день проведут шоу мыльных пузырей. Кульминацией праздника станет единовременный запуск миллиона мыльных пузырьков в воздух.

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