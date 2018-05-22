​В барнаульском парке устроят Праздник мороженого с бесплатной дегустацией

Парк спорта 2 июня в 11:00 пригласил горожан на большой праздник для детей и их родителей. Здесь пройдёт первый Фестиваль мороженого и мыльных пузырей.

В программе фестиваля обещают насыщенную анимационную и шоу-программу, бесплатные дегустации и розыгрыш мороженого, а также мастер-классы по приготовлению этого лакомства. Гостям также расскажут об истории создания мороженого.



В парке в этот день проведут шоу мыльных пузырей. Кульминацией праздника станет единовременный запуск миллиона мыльных пузырьков в воздух.