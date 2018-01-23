​В барнаульском театре покажут японские сказки

На малой сцене Молодежного театра покажут спектакль "Четыре веера из шкатулки". Он основан на японских народных сказках и поэтических текстах "Ямато-моногатари" - памятнике японской литературы второй половины X столетия.

Добрый и мудрый сказитель Гидаю откроет волшебную шкатулку, и по взмаху волшебного веера перед зрителями будут появляться персонажи японских сказок в характерных для этой страны красочных нарядах и масках. Они поведают зрителям удивительные истории, сопровождая каждый рассказ выразительной пластикой и танцами.



Сказки Японии - это большой волшебный мир, и в нем куча разнообразных реальных и сказочных героев: лесоруб и женщина-змея; злая мачеха и дух горы; настоятель церкви и служка, канатный плясун и жрец, и многие другие. Здесь зло конфликтует с добром, хитрость с простодушием, любовь с ненавистью, а все желания, даже самые невероятные, могут очень быстро исполниться.

При этом, как и все народные сказки, японские не только развлекают и веселят народ, но и учат основам морали и правилам поведения в обществе.

Над созданием спектакля работает режиссер-постановщик, хореограф из Новосибирска Василий Лукьяненко. Барнаульские зрители знают его как хореографа спектакля "Бальзаминов. ЖенитьБЫ".

За создание аутентичной атмосферы на сцене и костюмы для персонажей отвечает художник Елена Ефимова. О своей работе она говорит так: "Как художника меня интересуют разные возможности выражения и создания образов: через живопись, графику, пластику, движение, музыку и слово. Вдохновляет красота природы, её ритмы и звучание. Всё это делает меня богаче и мудрее. Люби и твори - вот моё жизненное кредо". Благодаря творчеству Елены на сцене возникает полная иллюзия погружения в сказку.

В театре обещают, что в спектакле будет много музыки. Её автор - молодой дирижёр и художественный руководитель оркестра Lux Aeterna Вячеслав Шалдышев, лауреат всероссийского конкурса дирижеров. Оригинальную музыку он создал специально для этого спектакля.

Премьера пройдет 3 и 4 марта.