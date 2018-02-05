В барнаульской галерее откроют алтайско-карибскую выставку

10 февраля в 16:00 галерея "Республика ИЗО" открывает новую выставку "Алтай - Карибы", вдохновлённую путешествием Ларисы Пастушковой в Панаму и знакомством с творчеством местных художников и традиционными промыслами индейских племён.

Это будет диалог двух культур, территория взаимного общения авторов из разных стран. Проект продолжает многолетнее сотрудничество художников Сибири и Латинской Америки.

Организаторы обещают обширную программу открытия. Здесь проведут благотворительный аукцион работ участников, собранные средства пойдут на издание каталога выставки. Музыкальную программу представят известные барнаульские музыканты Игорь Наумов и Сергей Лазорин.

Для гостей открытия покажут фильмы об этнографии Алтая режиссёра Ирины Октябрьской, ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН, доктора исторических наук.

Большинство из участников выставки - члены Союза художников Алтайского края, все они представляют искусство Алтая в разных направлениях. Реалистическое направление демонстрируют Александр Шишкин, Николай Острицов, и Сергей Боженко, изображающие красоту алтайской природы.

Живописное авангардное направление представлено творчеством куратора проекта Ларисы Пастушковой, а также Альфреда Фризена, Александра Андрусенко и Юрия Яурова. Живопись Натальи Красиковой совсем иная, её лаконизм и умиротворение оттеняют авангардную часть выставки. Денис Октябрь участвует в проекте с новыми ассамбляжами, где материалом служат простые карандаши.

Работы Елены Волковой технически сложны, содержат отсылки к философии и литературе. Графическая часть экспозиции - это проникновенные работы москвича Игоря Камянова, а также работы заслуженных художников России Валерия Тебекова и Сергея Дыкова, насыщенные образами мифических персонажей и деталями традиционной культуры Горного Алтая. Их дополняют утончённые оригинальные работы художницы и педагога Ольги Поповой (Барнаул).

Латинскую Америку на выставке представляют художники Наталья Пичугина (Россия/Панама), Гонсало Посада (Колумбия/панама), Антонио Мадрид (Панама), Марица Севийа (Панама), Маргарет Амар (Панама), Пабло Гольденберг (Чили). Каждый из них в своей манере интерпретирует культуру.

Проект дополнен фотографиями из путешествия ЛарисыПастушковой, которые рассказывают о культуре, искусстве и быте экзотической Панамы.