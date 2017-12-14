​В барнаульской галерее откроют сразу шесть смелых выставочных проектов

Галерея "Республика ИЗО" открывает предновогоднюю ярмарку, а вместе с ней пять совершенно разных выставок - от классической живописи.

Буратиноиды Владимира Рябчикова



В проекте собраны картины московского художника и члена-корреспондента Международной академии культуры и искусства, картины которого разошлись по музеям и коллекционерам во всем мире.

Цикл "Буратиноиды" Рябчиков создавал с 1991 по 2009 год. Это одиночные персонажи и групповые сценки-диалоги, иногда дополненные текстами-размышлениями художника.

Они веселые и задумчивые, уставшие и энергичные, иногда совсем «не люди». Но они проживают интересную жизнь. По сути они комичны, но именно это дает им право говорить о большом и вечном так просто, без витиеватых домыслов и строгих догм. Они создавались как полноценные образы, с захватывающей историей и интересным будущим. "Буратиноиды в моем творчестве слишком давно. Они живут в своем мире и по своим законам, поэтому и вырываются на свет когда им вздумается, а не по моей воле", - говорит сам Владимир Рябчиков.

Милая деревенька Юрия Гребенщикова

Юрий Гребенщиков - преподаватель кафедры ИЗО Института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Он постоянный участник выставки молодых художников "Собрание" в галерее.

Работы выставки "Деревенька" не похожи на прежнее творчество Гребенщикова. Он уходит от гиперреализма в сторону иллюстративности. Тема проекта: воспоминания о детстве, проведённом в деревне. При общении со своими студентами художник понял, что горожане не знают, что значат слова "сенки", "делянка", "стайка". Всё это близко и дорого художнику.

Изображения упрощаются, иногда напоминая детский рисунок. Это художественный приём. Как и в своих прошлых работах, некоторые объекты художник выделяет цветом, словно от них начинает разворачиваться в деталях ностальгическое воспоминание.

Снежные города Андрея Арестова

Андрей Арестов работает в классических жанрах пейзажа, портрета и натюрморта. Он неоднократно был в творческих поездках по разным городам. В проекте "Тобольск. Алупка. Петербург" представлены работы из разных серий и поездок художника. Все они объединены праздничной атмосферой: ночной Петербург, расцвеченный огнями фонарей, уютный зимний Тобольск, белая и залитая солнцем Алупка.

Живопись Арестова энергична и богата красками. Художник часто работает с натуры и использует импрессионистские приёмы, передавая эмоции зрителю.

Тоннель Павла Бакушкина

Павел Бакушкин - начинающий художник. В 2017 году прошла его первая выставка в Ребрихинском районном краеведческом музее, на малой родине. Нынешний проект - "Фрагмент #2" - это инсталляция в виде тоннеля.

Идея пришла Павлу во сне, и проект - это попытка передать сновидческое ощущение автора зрителю. Ему предлагается испытать особенные ощущения от контакта с пространством, звуком и светом. Эффект от взаимодействия с инсталляцией может быть разным, от медитативного состояния до озарения.

Детские травмы Романа Ведяйкина и Риты Романовсковой



Два молодых барнаульских художника решились на смелый и неоднозначный проект. Детские рисунки Маргариты Романовсковой наивны, однако ироничный взгляд Романа Ведяйкина находит в них отнюдь не детские темы: зависть, депрессия и проч. Часто он сравнивает детский взгляд на мир с искажённым восприятием мира с помощью тех или иных наркотических веществ.

Проект представляет собой выставку детских рисунков Романа, Маргариты и других авторов с комментариями Ведяйкина и дополнен инсталляцией. Она ещё раз напоминает о том, что детство уходит безвозвратно, нанося каждому из нас психологическую травму разной степени тяжести. Вход на выставку не рекомендован детям до 16 лет.

В 2017 году галерея работает до 30 декабря включительно. В 2018 году работа начнется 10 января. Выставки работают до 28 января.

