​В барнаульской галерее откроют весеннюю выставку Евгении Октябрь

В последний день зимы арт-галерея "Бандероль" приглашает на открытие выставки Евгении Октябрь и ее учеников "Дыхание весны".

Уже девять лет, четыре раза в неделю известная барнаульская художница Евгения Октябрь ведет мастер-классы в арт-галерее.



За это время у Евгении появились прилежные ученики и последователи, которым близка по духу ее манера преподавать и ее неповторимое творчество. За одно занятие в студии создаются быстрые, насыщенные картины, в которых главное – эмоции и чувства.

Этих работ хватило бы не на одну выставку. В "Бандероли" выставят все самое лучшее, яркое и весеннее. Темой выставки стали цветы. Созданные энергичными, пастозными мазками при помощи мастихина, цветы оживают на картинах Евгении и её учеников. Сочные, яркие, они станут настоящим дыханием весны для тех, кто не может жить без ярких впечатлений и устал от монохрома за окном.

Открытие: 28 февраля в 18:00. Выставка продлится до 18 марта.