​В барнаульской галерее сыграют концерт для ноутбука и двух динамиков

11 июня "Республика ИЗО" зовёт барнаульцев на необычный рейв "Новая филармония, part.1". Из музыкальных инструментов нам нем будут представлены ноутбук и два динамика. Это будет совместное прослушивание.

Организаторы заготовили много сидячих и лежачих мест, видеоряд и познавательную программку. Вечеринка должна стать музыкальным путешествием по стилям классики и современности, где академичность и новые жанры смешаются и предстанут в новом свете.



16:00–16:35. Академичная музыка с современными инструментами.

16:40–17:20. Переосмысление классики современными способами и современные вещи, исполненные (с) оркестром; современные музыканты, использующие академичные приёмы.

17:30–18:00. Next Level. То, что не поддаётся описанию.

Для тех, кто в теме: electronic, progressive electronic, ambient, contemporary classical, post-classical, breakcore, idm, experimental, house, minimal techno.

"Тайминг нарушать не планируем, так что приходите и уходите когда хотите, — говорят организаторы. — Мешать друг другу слушать музыку строго запрещено, захотите пошуметь — уходите в другой зал. И телефоны выключайте, пожалуйста".

Напитки можно с собой. Цена вопроса: 50 рублей.