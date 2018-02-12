​В День святого Валентина на экраны выйдет российский фильм "Лёд"

14 февраля на экраны выходит отечественный фильм "Лёд" - романтическая сказка о любви и спорте.

По сюжету, иркутская девочка Надя мечтает стать фигуристкой. Она вырастает в знаменитую спортсменку, но за шаг до подлинного триумфа теряет все – оказывается в инвалидном кресле и вынуждена вернуться на родину.



Главную героиню играет Аглая Тарасова, а ее маму – мама Аглаи Ксения Раппопорт. Александру Петрову досталась роль человека, который поможет героине встать на ноги и вновь поверить в себя. Возлюбленного Нади играет сербский артист Милош Бикович, зрители могли видеть его в "Солнечном ударе" Никиты Михалкова. Ключевую роль тренер Нади в картине сыграла Мария Аронова.

Продюссировал фильм Федор Бондарчук, а в режиссёрские кресло сел клиипмейкер Олег Трофим. Поэтому фильм получился завораживающе красивым. Экстерьерные съемки прошли в Иркутске: покажут дворы города и каток Байкала, на котором сделала свои первые шаги героиня фильма.

Актрису на роль Нади искать пришлось довольно долго. Продюсеры говорят, что искали особый огонь в глазах, и были рады, что появилась Аглая Тарасова. Фильм снимали в постоянном физическом и психическом напряжении с бесконечными тренировками и частыми съёмками на льду и подо льдом.

Чтобы настроиться на роль и сыграть правдиво, часть времени Тарасова провела в инвалидном кресле. Ездила в реабилитационный центр, общалась со спортсменами. Главным консультантом по фильму выступила тренер Елена Масленникова, которая работала с Ильей Авербухом.

Авторы "Льда" смогли сделать спортивную драму без патриотических агиток и концепции "всё ради родины". Кроме того, они не побоялись разбавить эту драму веселыми диалогами и музыкальными номерами в исполнении актеров, что придает истории некоторую сказочность.



Критики тепло отозвались о фильме, сравнив его со знаменитый "Ла-ла-лэндом".