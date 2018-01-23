В кинопрокат выходит третья часть подростковой антиутопии "Бегущий в лабиринте"

25 января в прокат выходит завершающая часть трилогии "Бегущий в лабиринте". Фильму удалось отвоевать дату релиза у Минкульта России, который взялся без объявления войны переносить январские премьеры на февраль.

О том, что "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" переносится на 1 февраля, официально сообщила кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ". Однако чуть позже фильм вернули на изначальную дату.



В этом смысле "Бегущему" вообще не очень повезло. Третья часть должна была выйти на экраны еще 17 февраля 2017 года. Релиз передвинули на 12 января 2018 года из-за травмы, которую в марте 2016 года получил исполнитель главной роли Дилан О`Брайен. Актёру пришлось лечь в больницу, а съёмки фильма застопорились.

Главный герой фильма Томас с другими глейдерами уже сбегали с ужасного лабиринта, выживали в постапокалиптическом мире и скрывались от зловещей компании ПОРОК. Они существуют в мире, где нет лекарства от поразившего большую часть населения Земли вируса.

Некоторые из людей команды Томаса (в частности Мин-Хо и Тереза) по разным причинам сейчас в руках ПОРОКа. А эти тираны могут сделать с ними что угодно. Поэтому глейдерам нужно вернуться за ними в самое опасное место – Последний город, настоящий смертоносный лабиринт. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт. Но выживут не все.

Первого "Бегущего" режиссёр Уэс Болл экранизировал в 2014 году по одноименной книге Джеймса Дэшнера. Концептуальный дизайн фильма создал Кен Бартелми. Вторая часть этой молодёжной антиутопии - "Испытание огнём" - вышла годом позже. И тот, и другой фильм были восприняты критиками не слишком тепло. Говоря о второй части, критики отмечали отсутствие развития персонажей и невнятный сюжет без начала и без конца.



Отзывы на "Лекарство от смерти" в основном тоже не слишком лестные. Но есть и то, что критикам нравится.

TheWrap

Трюки, взрывы и преследования – все захватывающе и тщательно смонтировано; но здесь не так много всего, что заставляет пойти в кино.

indieWire

"Лекарство от смерти", возможно, не сможет полностью преодолеть свою принципиальную детскость, но режиссер растет прямо на наших глазах. Надеюсь, что его следующая трилогия будет более достойна его талантов.

Variety

Количество глупых моментов уменьшилось, хоть они и не исчезли полностью. Сюжет стал более прямолинейным, сделав фильм увлекательным и в какой-то мере даже эмоциональным боевиком. В общем, "Лекарство от смерти" - лучшая часть серии.

Movie Nation

Самое важное - эта серия для подростков смогла сделать то, что "Дивергенты" и прочие не смогли, и не растеряла запала до самого конца.

При этом средний балл фильма по версии Metacritic составляет всего лишь 54 из 100. Правда, большинство уже посмотревших фильм отмечают, что на фоне довольно слабых диалогов и необдуманных поступков героев "Лекарство от смерти" всё же превосходный экшн на уровне самых современных блокбастеров.