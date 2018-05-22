​В Молодёжном театре Алтая начинается Парад премьер

С 23 по 27 мая в Молодежном театре Алтая пройдёт традиционный Парад премьер, здесь покажут все новые спектакли, выпущенные в 60-м юбилейным сезоне.

Парад 23 и 24 мая откроет новейшее произведение театра - драма "Алексей Каренин" по пьесе современного драматурга Василия Сигарева. Эта не инсценировка романа Льва Толстого, история Анны проходит перед зрителями, увиденная глазами обманутого супруга Алексея Каренина. Над постановкой спектакля работали режиссер Денис Малютин, хореограф Татьяна Безменова (Москва) и художник по костюмам Анастасия Глебова (Москва).

25 мая в МТА покажут интенсив по поиску себя в этом мире "Карьера и фортуна" по роману Ивана Гончарова "Обыкновенная история". Его создали режиссёр Марина Шелевер и сценограф Ольга Смагина. Зрители станут свидетелями взросления провинциального дворянина Александра Адуева и крушения всех его романтических надежд.

Спектакль для всей семьи "Четыре веера из шкатулки" по мотивам японских народных сказок представят 26 мая. Постановка пластически и художественно решена в стиле японского театра Но. Спектакль поставил режиссер и хореограф из Новосибирска Василий Лукьяненко.

В этом сезоне в МТА появился литературно-сценический проект читок произведений классиков и современников. Молодежная аудитория 26 мая может оценить спектакль по пьесе современного новосибирского драматурга Александра Липовского "Cash". "Эскиз спектакля" - так называют жанр спектакля его создатели. Это очень смешная комедия положений о молодых людях, решивших ограбить доставщика контрафактного алкоголя, чтобы достать денег на свадьбу друзей.

Наконец, 27 мая в МТА представят музыкальное фэнтези "Принцесса волшебного леса" - яркое и красивейшее представление. Вместе со взрослыми артистами труппы на сцене играют ребята из детской театральной Школы-студии МТА. Создали спектакль режиссёр-постановщик, Владимир Филимонов, художник Виктор Акимов и хореограф Наталья Куликова.