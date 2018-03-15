В МТА поставили спектакль-интенсив о жертве взросления по классическому роману Гончарова

В Молодежном театре Алтая представили одну из весенних премьер – спектакль «Карьера и фортуна» по роману Ивана Гончарова «Обыкновенная история».

В романе Гончаров рассказал довольно длинную историю, о том, как 20-летний молодой человек, доверху полный романтики, уезжает из уютной деревни в незнакомый, но манящий перспективами Петербург, чтобы осуществить мечту – найти любовь и дружбу и, конечно, прославиться.



На пути к этой мечте Сашеньке Адуеву придется испытать немало тягот и разочарований и даже принести жертвы. В театре справедливо посчитали, что история поиска себя в большом городе и формирование личности из неокрепшего и избалованного мамой юного организма – история вполне современная, даром что произошла 170 лет назад.

Режиссёр Марина Шелевер и художник-сценограф Ольга Смагина из Новосибирска определили жанр спектакля как «интенсив по поиску себя в этом мире». Интенсив получился убедительным и местами жёстким.

Александр Адуев, которого играет Александр Савин, предстает перед зрителем кудрявым и розовощеким юношей. В Петербурге его ждёт не очень тёплая встреча с дядей Пером Ивановичем. Он еще не стар, но уже опытен в вопросах карьеры и фортуны. Эта роль пришлась к лицу как всегда великолепному Анатолию Кошкарёву.

Дядя сходу начинает издеваться над пылкостью племянника, выбрасывает локон волос его возлюбленной, данный в залог любви, и говорит, что с тысячей рублей в Петербурге нельзя «пользоваться жизнью», а можно, только если есть 50.

Дядя вообще всячески старается Адуева-младшего «приземлить». Их диалоги ужасно смешны, если не знать, что за этим последует. Не то, чтобы Петр Иванович был циничным гадом, просто он все это уже в своей жизни проходил и от всего сердца хочет помочь родственнику.

Уроки не проходят даром, и Александр Адуев превращается в подобие дяди. Однако, он не становится отчаянным циником и ненавистником романтики, он заходит куда дальше – впадает в абсолютное равнодушие.

Отдельного внимания заслуживает маменька Адуева-младшего Анна Павловна в исполнении Любови Хотиёвой. Провожая сына, она неподдельно страдает, как умеет страдать мать, никогда не отпускавшая ребёнка дальше порога, – то есть абсолютно трагично и неизбывно.

Сцена долгих сборов и прощания – одна из самых трогательных в спектакле и может соперничать разве что со сценой встречи. Там Анна Павловна видит своего Сашеньку побледневшим и полысевшим и впадает в долгую истерику на тему «погубили дитятку». И это до слёз будет понятно всем зрителям: и детям, и родителям.

«Карьера и фортуна» идет на камерной сцене, так что зритель во всей красе сможет оценить и скептически ухмыляющегося Кошкарёва, и Савина, брызжущего слюной в попытке доказать право своего героя на любовь. Да и вообще, оценить малейшие изменения в характерах.

Вместе с тем в спектакле на минуточку почти два десятка персонажей и несколько быстро сменяющихся локаций, которые надо куда-то упихать.

Сценическое пространство поделили на две части – комната дяди и комната племянника, между которыми, на поворотном круге, расположили беседку. Вокруг этой беседки, таким образом, в прямом смысле вертится всё действие.

Персонажи тоже то и дело скачут сквозь эту «золотую середину», порой в очень быстром темпе, как бы преодолевая пространство и время. Так что беседка в итоге начинается казаться некоторым символом всей истории.

За 2 часа и 40 минут режиссёр протащил главного героя через тернии самостоятельной жизни в большом городе буквально за шкирку, натыкав его носом во всё, что в юношестве казалось дорогим, и громко сказав «фу!».

Акт взросления состоялся, его итоги каждый зритель оценит самостоятельно, потому что определённо возмужает вместе с Александром Фёдоровичем Адуевым. Это гораздо интенсивнее, чем читать 400 страниц Гончарова.

Расписание спектакля смотрите здесь.