В парке "Солнечный ветер" отметят День молодёжи концертом, игротекой и фейерверком

Вечером 27 июня в барнаульском парке развлечений "Солнечный ветер" отметят День молодёжи.

"Так как молодые рано спать не ложатся, а готовы танцевать и веселиться – мы продлеваем работу парка до 23:00 и устраиваем душевный вечер в кругу друзей" — сообщает администрация парка.

27 июня в 18:00 там начнется концерт театра танца "Натали", студии современного танца "Street line", вокалиста Александра Зверева и группы "Альянс". Также в "Солнечном" откроют две новые развлекательные площадки: с настольными играми "Мосигры" и мастер-классами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". И ещё один бонус ждёт гостей — до позднего вечера на каждом аттракционе будет включена иллюминация.

Концертная программа с розыгрышами, конкурсами и призами продлится до 22:45 и завершится праздничным фейерверком.