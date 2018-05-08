В Парке спорта откроют мотосезон

12 мая всероссийское мотосообщество "Русские мотоциклисты" откроет сезон в Парке спорта Алексея Смертина. Всех посетителей Парка спорта ждет выставка 300 видов различной мототехники.

Гости смогут сфотографироваться на фоне мотоциклов и получить подробный рассказ о каждом экземпляре, а также прокатиться в качестве пассажира. На площадке выступят музыкальные группы города, пройдут конкурсы и спортивные состязания.

В этот день пройдет мотопробег. Колонна будет строиться с 13:00 до 14:00. В 14:23 по местному времени мотоциклисты проедут в сопровождении патрульных автомашин ГИБДД по маршруту Гипермаркет строительных и отделочных материалов "Leroy Merlin" - Новый мост через реку Обь - проспект Ленина - Площадь Октября – проспект Строителей - Павловский тракт - улица Попова - улица Энтузиастов - Парк спорта Алексея Смертина.

Начало праздника в парке: 16:00.